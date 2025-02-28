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Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним

Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним

Вищий антикорупційний суд за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, застосував запобіжні заходи учасникам організованої групи, що працювала всередині судової системи й допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.

Так, суд застосував до

● організатора злочину – голови суду – запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн грн;

● судді – заставу в розмірі 2 013 620 грн;

● помічника судді – заставу в розмірі 787 тис. грн.

Також на зазначених підозрюваних покладено процесуальні обов’язки:

● не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

● повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

● утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, зокрема іншими підозрюваними у справі та свідками, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

● здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свої паспорти для виїзду за кордон;

● носити електронний засіб контролю.

Термін дії обовʼязків, покладених судом, визначено на два місяці – до 26 квітня 2025 року.

Застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів із дня обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що злочинна схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін в одному судовому засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2792

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