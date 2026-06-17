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Незаконно утримували чоловіків, катували їх і чинили сексуальне насильство: на Одещині викрили групу працівників РТЦК

Незаконно утримували чоловіків, катували їх і чинили сексуальне насильство: на Одещині викрили групу працівників РТЦК

Державне бюро розслідувань викрило в Одеській області шістьох посадовців РТЦК та трьох поплічників, які організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. Зокрема, потерпілих катували й чинили сексуальне насильство

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що йдеться про шістьох працівників районного ТЦК. До своєї протиправної діяльності вони залучили ще трьох працівників місцевої громадської організації: ті допомагали розшукувати громадян та збирати дані про них.

Так, працівники ДБР під час обшуків вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на чоловіків.

Наразі усіх девʼятьох фігурантів затримали. Їм оголосили підозру в катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

"Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих", – резюмували в матеріалі.

Джерело: espreso.tv

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