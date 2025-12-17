Інформатора РФ у Харкові засуджено до восьми років ув’язнення

Суд у Харкові визнав винним 51-річного місцевого жителя, який передавав представнику РФ інформацію про розміщення та переміщення українських військових. За матеріалами СБУ його засуджено до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 51-річний безробітний харків’янин «зливав» представнику рф місця проживання та переміщення українських військовослужбовців у Харкові. Під час судового розгляду доведено, що зловмисник почав свою протиправну діяльність наприкінці травня цього року. Тоді він встановив контакт із представником держави-агресора у популярному месенджері та спілкувався із ним за допомогою відеозв’язку.

Як встановило розслідування, головним завданням інформатора було знайти і передати інформацію про місця розташування українських оборонців біля одного зі спальних районів міста.

За матеріалами справи, російський поплічник «зливав» адреси неподалік свого місця проживання. Він обходив об’єкти зацікавленості окупантів та прилеглі до них території пішки та пізніше звітував представнику рф про виконане завдання.

Військові контррозвідники затримали фігуранта у липні цього року та попередили його подальше «співробітництво» з представником держави-агресора. Під час обшуків у нього було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він узагальнював зібрані дані для ворога – розповіли в СБУ.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення підривної діяльності різного роду проти України.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України).

За цей злочин його засуджено до восьми років позбавлення волі. Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

