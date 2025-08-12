Нова шахрайська схема шириться світом: як працює

По всьому світу шириться нова шахрайська схема Magic Mouse. Вона націлена на викрадення даних кредитних карток, повідомляє TechCrunch.

Відомо, що шахрайська схема Magic Mouse з'явилася нещодавно, проте швидко набрала популярності по всьому світу. Хакерам вдалося отримати дані близько 650 тис. кредитних карток за місяць.

Нову шахрайську схему пов’язують із раніше відомою Magic Cat, яку поширював хакер під псевдонімом Darcula.

У 2024 році через Magic Cat шахраї викрали понад 884 тис. даних кредитних карток і викрали готівку з рахунків своїх жертв. Тоді хакер відправляв SMS-повідомлення зі шкідливим ПЗ, що дозволило отримувати доступ до банківських рахунків людей.

Що відомо про нову шахрайську схему Magic Mouse

Чи дійсно Magic Mouse та Magic Cat пов’язані, нині достеменно невідомо.

Хакер з Китаю автоматизував розсилку “поштового” скаму своїм жертвам. Тобто він робить розсилку шкідливого програмного забезпечення по великій кількості контактів. Якщо люди переходять за посиланням, хакер отримує доступ до їхніх рахунків.

Джерело: speka.media

Новости портала «Весь Харьков»