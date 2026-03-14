Сегодня 10:22
Обшуки та затримання - прикордонники ліквідували схему незаконного переправлення громадян через кордон (ВІДЕО)

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення через державний кордон чоловіка призовного віку на ділянці відділу «Сокиряни».

Організатор переправлення через один з месенджерів підшукав охочого потрапити до Молдови в обхід пунктів пропуску. До протиправної діяльності організатор залучив жителя Буковини, який у визначений час на власному автомобілі мав доставити клієнта до кордону та вказати подальший маршрут руху. Проте прикордонники зупинили авто та затримали водія з пасажиром.

В ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що за нелегальний похід до сусідньої країни мешканець Чернівецької області заплатив 7 тисяч доларів США.

Водія затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Автомобіль вилучено.

Під час подальшої роботи в рамках кримінального провадження, прикордонники встановили ще одного фігуранта, який був учасником протиправної схеми.

Правоохоронцями були проведені обшуки за двома адресами проживання фігурантів. В результаті обшуків виявлено та вилучено банківські картки, грошові кошти, мобільні телефони, транспортний засіб та іншу доказову базу.

Другий пособник організатора протиправної діяльності також затриманий. Йому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи з встановлення головного організатора незаконної оборудки.

Заходи проводились спільно з представниками Слідчого відділу Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, співробітниками підрозділу СБУ в Хмельницькій області за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» під процесуальним керівництвом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

