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Очередные дедлайны под сакральное 9 мая

Очередные дедлайны под сакральное 9 мая

российское военно-политическое руководство ставит своим подчинённым очередные дедлайны по зоне боевых действий, и все они сводятся к фетиш-дате 9 мая. Причём, главная задача поставлена генералу Лапину, по Курской области - вернуть её полностью под контроль москвы к 9 мая. И в этот раз всё гораздо серьёзнее, поэтому если Лапин не справится, то неожиданно вскроется, что он коррупционер и наживался на армии, со всеми вытекающими.

По Курской области у ладимира ладимировича теряется терпение, во-первых, поскольку негоже встречать 9 мая с неконтролируемой частью собственной территории, не победобесно как-то получается. К тому же, на Красную площадь планируется пригласить кремлём ряд союзников, среди которых и Си Цзиньпинь. Но и это ещё не всё.

Лично путин планирует в ходе праздничной речи не только отметить победу над “укронацистами” и “освобождение” Курской области, но и поблагодарить северокорейских братьев и лично товарища Чен Ына.

В общем, ладим ладимирович готовится к празднованию с многополярным вылизыванием солнцеликих лидеров КНР и КНДР.

Кроме всего прочего, путин не станет принимать участие в каких либо переговорных процессах, пока у него уязвимое переговорное положение. А неконтролируемая часть КО именно таковым и является. А переговоры ему крайне нужны, для передышки и восстановления сил, поэтому – палка о двух концах.

В кремле надеются, что вторая партия северокорейских вояк поможет в решении Курской проблемы, и ожидают их поставку в ближайшее время. Если товарищ Чен Ын не подведёт путина, то можно ожидать значительной активизации боевых действий в КО во второй половине марта.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23689

Новости портала «Весь Харьков»

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