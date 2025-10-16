Кримінал
Одержання неправомірної вигоди: до колишнього судді одного з районних судів на Дніпропетровщині застосовано запобіжний захід

14 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до вже колишнього судді Покровського районного суду Дніпропетровської області запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 тис. гривень.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обов’язки:

● прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

● повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

● утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

● здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав неправомірну вигоду за закриття адміністративної справи про керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Кошти передавались за посередництва адвоката, який використовував знайомство із суддею.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3314

Новости портала «Весь Харьков»

