Рівень газифікації лівобережжя — лише 27%, понад 38 тисяч об’єктів без газу. Попри заяви про «тимчасові труднощі» й обіцянки інтеграції в «єдину систему рф», реальність — критичний стан, до якого регіон довели саме за часів окупації.

Формальним постачальником призначено «Черноморнефтегаз», але, за даними ЦНС, більшість заяв роками зависають без руху. Пояснення стандартні: «немає тиску», «технічно неможливо», «потрібні погодження». Насправді мережі зруйновані або аварійні, ремонти не проводяться, частину обладнання демонтували після захоплення області.

Для відновлення газифікації потрібна масштабна реконструкція, на яку немає ні коштів, ні кадрів. Тому окупанти обрали імітацію — прийом заяв, формальні комісії та паперові звіти.

Людей змушують переходити на небезпечні альтернативи опалення, а відповідальність розмивають між адміністраціями та підконтрольними рф компаніями.

