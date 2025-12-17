Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 51

Окупаційний гауляйтер Сальдо фактично публічно підтвердив колапс базової інфраструктури

Окупаційний гауляйтер Сальдо фактично публічно підтвердив колапс базової інфраструктури

Рівень газифікації лівобережжя — лише 27%, понад 38 тисяч об’єктів без газу. Попри заяви про «тимчасові труднощі» й обіцянки інтеграції в «єдину систему рф», реальність — критичний стан, до якого регіон довели саме за часів окупації.

Формальним постачальником призначено «Черноморнефтегаз», але, за даними ЦНС, більшість заяв роками зависають без руху. Пояснення стандартні: «немає тиску», «технічно неможливо», «потрібні погодження». Насправді мережі зруйновані або аварійні, ремонти не проводяться, частину обладнання демонтували після захоплення області.

Для відновлення газифікації потрібна масштабна реконструкція, на яку немає ні коштів, ні кадрів. Тому окупанти обрали імітацію — прийом заяв, формальні комісії та паперові звіти.

Людей змушують переходити на небезпечні альтернативи опалення, а відповідальність розмивають між адміністраціями та підконтрольними рф компаніями.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8026

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У "Лукойла" забирають всю паливну інфраструктуру в аеропорту Кишинева
Сегодня 10:10    11
російський ВПК повторює модель срср: рекордні витрати й нульова економічна віддача
Сегодня 10:00    37
МЗС Молдови попередило громадян про ризик мобілізації в рф
Сегодня 09:33    52
Податкова вперше оприлюднила інформацію про найбільші зарплати на АЗС України
Сегодня 09:22    59
Заплив холодною Тисою ледь не став фатальним
Сегодня 09:03    60
БЕБ - шахраї фальсифікували золоті прикраси
Сегодня 08:53    73
На ринку нерухомості рф назріває новий обвал
Сегодня 08:45    98
Україна буде вимагати від росії компенсацїї за кліматичні збитки
Сегодня 08:38    82
Пілоти підрозділу «Фенікс» ДПСУ нарощують свою ударну силу (ВІДЕО)
Сегодня 08:30    79
Китайцы, посетившие россию по безвизу, были шокированы
Сегодня 08:23    96
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 