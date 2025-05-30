Кримінал
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Окупанти хизуються масштабами викрадення українських сиріт

Окупанти хизуються масштабами викрадення українських сиріт

Окупанти продовжують вивозити найменших громадян України з ТОТ. За словами так званої «уповноваженої з прав дитини в лнр» Інни Швенк, нещодавно 30 українських дітей-сиріт, які перебували на ТО Луганщини, передані в російські родини в інших регіонах рф.

Колаборантка відзначила «інтерес з боку росіян до луганських сиріт» — так, ніби йдеться про покупки на ринку.

кремль системно вивозить українських дітей за межі України та фактично позбавляє їх права на власну ідентичність, родину, мову. Це — класичний приклад депортації та примусового усиновлення, які є воєнними злочинами згідно з Женевською конвенцією.

ЦНС закликає фіксувати кожен випадок викрадення, зміни громадянства українських дітей і передавати інформацію про виконавців злочину до нашого анонімного чат-бота https://t.me/official_sprotyv_bot .

А також приєднуйтесь до Руху опору https://opir.org.ua (https://opir.org.ua/) .

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7021

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