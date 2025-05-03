Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 99

Окупанти перерозподіляють сферу торгівлі між “своїми” на ТОТ України

Окупанти перерозподіляють сферу торгівлі між “своїми” на ТОТ України

На тимчасово окупованих територіях запускають “бізнес по-русскі”: під прикриттям “законів” маріонетки роздають ринки своїм — без кас, без перевірок, без конкуренції.

“Уряд днр” вже планує населені пункти, де дозволять працювати без касових апаратів. Причина — нібито обстріли та черги в банках. А насправді — преференції для “потрібних” людей. Інших — душать штрафами й конфіскують майно.

Це не економіка — це корупційна модель, де головне не правила, а лояльність до окупантів.

Центр національного спротиву фіксує всі ці факти. Надсилай інформацію про ворога, його позиції й техніку в наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6845

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16.00 03.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:06    52
“Завгосп кремля” і чорна бухгалтерія окупації
Сегодня 11:07    105
На росії рахують рублі ― дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі
Сегодня 10:53    87
БЕБ - підозра за незаконну схему ввезення автівок
Сегодня 10:40    83
Почему россии не нужно Гестапо
Сегодня 10:27    127
Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger
Сегодня 10:14    89
ЄС готує новий пакет санкцій проти рф, який там хочуть узгодити зі США, на випадок, якщо москва відмовиться від припинення вогню
Сегодня 09:49    118
Надання суду завідомо неправдивих показань
Сегодня 09:37    121
У Бельгії планують конфіскувати близько 3 млрд євро заморожених російських активів для компенсації західним інвесторам
Сегодня 09:25    117
3 травня 1891 р. народилася Софія Галечко, хорунжа Легіону УСС
Сегодня 09:20    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 