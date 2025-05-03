Окупанти перерозподіляють сферу торгівлі між “своїми” на ТОТ України

На тимчасово окупованих територіях запускають “бізнес по-русскі”: під прикриттям “законів” маріонетки роздають ринки своїм — без кас, без перевірок, без конкуренції.

“Уряд днр” вже планує населені пункти, де дозволять працювати без касових апаратів. Причина — нібито обстріли та черги в банках. А насправді — преференції для “потрібних” людей. Інших — душать штрафами й конфіскують майно.

Це не економіка — це корупційна модель, де головне не правила, а лояльність до окупантів.

Центр національного спротиву фіксує всі ці факти. Надсилай інформацію про ворога, його позиції й техніку в наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6845

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