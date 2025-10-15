Окупанти "віджимають" бізнес навіть у своїх

На ТО частині Запорізької області рейдери захопили одне з найбільших агропідприємств регіону — "Войніков і Ко". Попри сплату мільйонів податків і співпрацю з окупаційною владою, майно оголосили "безхазяйним" і передали фірмі-прокладці "партньорський союз".

Озброєні люди блокують комбайни, склади й вивозять урожай. Колектив фактично паралізували, роботу зупинено. Це ще раз доводить — у "руського міра" немає своїх. Рано чи пізно окупанти грабують усіх, навіть тих, хто їм прислуговує.

▶ ️Маєш деталі про захоплення, адреси чи причетних — надсилай у наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot), а також запрошуємо долучитись до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7864

