Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:06
Просмотров: 102

Окупанти залучають дітей до “вирішення” водної кризи на ТОТ України

Окупанти залучають дітей до “вирішення” водної кризи на ТОТ України

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків у роботі комунальних служб.

Під виглядом “волонтерських акцій” неповнолітніх змушують:

● розливати воду з автоцистерн;

● носити її на верхні поверхи;

● чергувати на точках роздачі;

● супроводжувати “водовози” по маршрутах.

Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою та відключають підприємства від централізованого водопостачання.

▶ ️Це не турбота, а наслідок катастрофічного браку робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення.

Використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7493

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Розвінчано фейк про блокування SIM-карт під час повітряної тривоги
Сегодня 10:23    98
Поліція відкрила справу проти 23-річної секретарки київського суду, яка позувала з нацистським прапором
Сегодня 10:12    102
Ми є архітекторами "де-факто" поразки України, — ексочільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс
Сегодня 10:02    94
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших інтернет-провайдерів російських силових відомств
Сегодня 09:44    94
У Болгарії на запит НАБУ проводять масштабні обшуки - ЗМІ
Сегодня 09:37    108
Переможець аукціону купує харківську "Енергосталь" за 600 мільйонів
Сегодня 09:30    110
Вода и Аляска
Сегодня 09:25    116
Стартап із Нідерландів передав Україні майже 400 дронів і анонсував перехоплювач БПЛА
Сегодня 09:22    92
Три роки РДК ― російські добровольці відзначають річницю створення бойового підрозділу
Сегодня 09:15    103
Дубінського викинули з комітету з питань фінансів
Сегодня 09:09    101
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 