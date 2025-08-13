Окупанти залучають дітей до “вирішення” водної кризи на ТОТ України
На тимчасово окупованій Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків у роботі комунальних служб.
Під виглядом “волонтерських акцій” неповнолітніх змушують:
● розливати воду з автоцистерн;
● носити її на верхні поверхи;
● чергувати на точках роздачі;
● супроводжувати “водовози” по маршрутах.
Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою та відключають підприємства від централізованого водопостачання.
▶ ️Це не турбота, а наслідок катастрофічного браку робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення.
Використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.
