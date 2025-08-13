Окупанти залучають дітей до “вирішення” водної кризи на ТОТ України

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків у роботі комунальних служб.

Під виглядом “волонтерських акцій” неповнолітніх змушують:

● розливати воду з автоцистерн;

● носити її на верхні поверхи;

● чергувати на точках роздачі;

● супроводжувати “водовози” по маршрутах.

Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою та відключають підприємства від централізованого водопостачання.

▶ ️Це не турбота, а наслідок катастрофічного браку робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення.

Використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7493

