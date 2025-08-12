Кримінал
Сегодня 07:39
Операція "Опікун"

Операція Опікун

Правоохоронці в рамках масштабної спецоперації "Опікун" викрили майже 30 військовозобов’язаних та військових, які за фіктивними меддовідками намагалися уникнути служби чи мобілізації

Про це інформує Національна поліція України.

Згідно з повідомленням, серед фігурантів – як цивільні чоловіки, так і військовослужбовці, що скористалися фіктивними довідками для звільнення від служби.

За даними слідства, схема полягала у поданні до військових частин та територіальних центрів комплектування фальшивих довідок — про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами.

Зокрема, один із військових подав документи про інвалідність матері та дружини, але перевірка показала, що жінки ніколи не зверталися по медичну допомогу. В іншому випадку призовник надав довідку про непридатність до служби, хоча лікарі рекомендували лише коротку відпустку. Ще один - намагався уникнути мобілізації шляхом самоскалічення.

"За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів. Загалом майже 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри", - йдеться у повідомленні.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

● ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації),

● ст. 358 (Підроблення документів та їх використання),

● ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Новости портала «Весь Харьков»

