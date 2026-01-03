Кримінал
Сегодня 09:12
Оперативники Чернівецького прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Молдови (ФОТО)

В ході проведення заходів з протидії незаконному переправленню громадян через державний кордон офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону звернули увагу на двох жителів міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області, які проявляли особливу активність в населених пунктах прикордоння. В ході подальшої роботи прикордонники дізналися, що чоловіки розробляють маршрути незаконного перетину державного кордону та шукають «клієнтів» для переправлення їх до Молдови в обхід пунктів пропуску.

До незаконної оборудки організатори залучили ще трьох своїх знайомих, які мали виступити в якості водіїв та спостерігачів за переміщеннями прикордонних нарядів. Для незаконного заробітку ділки планували використати схему з двома автомобілями. Один їде попереду та перевіряє маршрут, а за ним на іншому авто рухаються порушники. Однак, прикордонники прорахували всі дії учасників схеми та затримали їх під час передачі грошових коштів у розмірі 8 тисяч доларів США, які громадянин України заплатив за переправлення його до Молдови на ділянці відділу «Сокиряни».

Гроші та автомобілі вилучені встановленим порядком. Головним фігурантам справи оголошено про підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Заходи проводилися спільно з представниками Управління СБУ в Хмельницькій області та співробітниками Кам’янець-Подільського районного управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

