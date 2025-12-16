Ошукали пенсіонерів на суму понад 1,5 млн грн: псевдоволонтери отримали реальні терміни ув’язнення

Прокурори довели, що у липні 2022 року мешканка села Шатівка Лозівського району створила злочинне угрупування і залучила до нього свого чоловіка та двох родичок, одна з яких на той час була неповнолітньою.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Усі учасники організованої групи — представники ромської національності. Частина з них раніше вже була судима за крадіжки у Дніпрі, а згодом — змінила регіон вчинення злочинів.

Протягом липня 2022 — травня 2023 року зловмисники обкрадали людей похилого віку у Харкові та Лозовій під виглядом надання соціальної та гуманітарної допомоги. Вони купували продукти харчування та обходили житлові будинки, щоб виявити найбільш безпорадних літніх людей. Після цього — представлялися волонтерами й пропонували їм «гуманітарну допомогу». Користуючись довірою потерпілих, спільники заходили до їхнього житла.

Вони діяли за чітким планом: відвертали увагу власників, знаходили грошові кошти та цінні речі, після чого одразу покидали приміщення з викраденим майном. Для конспірації учасники організованої групи використовували нові абонентські номери та мобільні пристрої та час від часу мінялися між собою ролями.

Під час одного з епізодів зловмисники намагалися винести гроші у незрячої пари. Жінка спробувала зупинити крадіїв, але вони її відштовхнули й втекли з награбованим.

Загалом злочинна група ошукала сім пенсіонерів на суму понад 1,5 млн гривень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними учасників організованої групи у крадіжках та грабежах (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

Організаторці призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 71 КК України частково приєднано невідбуте нею покарання за попереднім вироком Індустріального районного суду міста Дніпро від 05.08.2022 року й остаточно вона проведе за ґратами 13 років ув’язнення.

Її чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Родичкам організаторки з урахуванням попередніх вироків Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області на підставі ч. 4 ст. 70 КК України від 31.05.2024 призначено покарання у виді 9 років 6 місяців та 12 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.

Також до всіх чотирьох засуджених суд застосував конфіскацію майна. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

