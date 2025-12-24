Ошукав людей на понад 20 тис. гривень та систематично порушував закон: на Харківщині зловмисник отримав вирок

Мешканця Харківщини засуджено до шести років ув’язнення за системне порушення закону.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області 41-річного чоловіка визнано винним у вчиненні низки злочинів:

​•​шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України);

​•​незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України);

​•​незаконне проникнення до житла особи (ч. 1 ст. 162 КК України);

​•​крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Вироком Сахновщинського районного суду Харківської області чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у квітні 2025 року мешканець Берестинського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, розмістив оголошення про продаж дров. Під час розмови з потенційними клієнтами він пропонував надати відповідні послуги та переконував їх сплатити аванс. Отримавши кошти, жодних домовленостей не виконував.

За такою схемою зловмисник ошукав шістьох осіб на загальну суму понад 20 тис. гривень.

У серпні чоловік незаконно проник до будинку односелиці, однак був помічений власницею, після чого одразу втік.

Наступного дня він зайшов на територію домоволодіння своєї зведеної сестри, звідки викрав два велосипеди. Один із них згодом продав.

Крім того, зловмисник знайшов дикорослу коноплю, з якої в домашніх умовах виготовив наркотичний засіб — канабіс.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину в повному обсязі та щиро розкаявся.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

