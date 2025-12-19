Під Харковом автівка на смерть збила пішохода: поліція шукає свідків
19 грудня, близько 6:40, у передмісті Харкові легковик збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
За даними поліції, водій легковика Renault Logan, рухаючись по Полтавському шосе з боку Харкова у напрямку селища Коротич, допустив наїзд на пішохода.
Чоловік перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих внаслідок ДТП травм 61-річний пішохід помер на місці події.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці просять звертатися до слідчого за телефоном +380661458578 або на лінію 102.