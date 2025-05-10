Підозра від БЕБ в ухилянні від податків

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення з метою ухилення від сплати податків.

Встановлено, що керівник одного з фермерських господарств, зареєстрованого у Львові, вніс завідомо неправдиві відомості до декларацій, поданих до Чернівецької митниці. Зокрема, щодо походження сільськогосподарської продукції - соєвих бобів, які фактично були придбані за готівку у невстановлених осіб.

Крім того, до митних органів підприємець подав підроблену документацію щодо збору врожаю та оренди земельних ділянок.

Внаслідок цього компанія ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн грн та військового збору на суму майже 84 тис. грн.

У ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Директору компанії повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7712

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