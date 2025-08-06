Підозра у несплаті податків понад 28,9 млн грн - БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру головному бухгалтеру компанії-виробника м’ясної продукції в умисному ухиленні від сплати понад 28,9 млн грн податків.

Слідством встановлено, що впродовж кількох років головбух одночасно був уповноваженим на здійснення адміністративно-господарських функцій в компанії – нерезидента, яка була зареєстрована на території Республіки Кіпр та не мала постійного представництва в Україні, однак була засновником українського підприємства. Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Республіки Кіпр, компанія – нерезидент будь-якої діяльності на території Кіпру не вела та не мала власних офісів.

● Проте підозрюваний безпідставно тривалий час застосовував ставку оподаткування доходу нерезидента 5 % замість 15 %, тобто згідно з Конвенцією між Урядом України й Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи під час повернення дивідендів на рахунки материнської компанії – нерезидента.

● Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на загальну суму 28,9 млн грн.

Головному бухгалтеру повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків вчиненого службовою особою підприємства в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8840

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