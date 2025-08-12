Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 45

Підозра за ухилення від сплати 73 млн грн податків - БЕБ

Підозра за ухилення від сплати 73 млн грн податків - БЕБ

Детективи ТУ БЕБ в Полтавській області повідомили про підозру керівнику приватного сільськогосподарського підприємства з Харківщини в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що впродовж двох років підприємець закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах. Однак надалі підозрюваний реалізовував продукцію поза офіційним обліком, умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість.

Збитки, завдані бюджету, у розмірі понад 73 млн грн, підтверджені висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8890

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти на Сумщині виють від безпорадності ― російська логістика під ударом віртуозів ГУР
Сегодня 08:39    6
Іван Виговський — гетьман Війська Запорозького
Сегодня 08:35    15
Агрессия россии укрепляет партнёрство между Украиной и Азербайджаном
Сегодня 08:29    34
12 серпня 1916 року біля Бережан почалися запеклі бої Українських січових стрільців із російськими військами за гору Лисоню
Сегодня 08:24    29
Між Україною та ЄС зменшився оборот торгівлі агропродукцією: які обсяги
Сегодня 08:20    38
Це треба бачити: сховки вийшли на новий рівень (ВІДЕО)
Сегодня 08:16    47
Оперативна інформація станом на 08:00 12.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    54
Окупанти відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх
Сегодня 08:01    55
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:43    62
Операція "Опікун"
Сегодня 07:39    66
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 