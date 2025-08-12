Підозра за ухилення від сплати 73 млн грн податків - БЕБ

Детективи ТУ БЕБ в Полтавській області повідомили про підозру керівнику приватного сільськогосподарського підприємства з Харківщини в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що впродовж двох років підприємець закуповував цукор, відображаючи операції у бухгалтерських та податкових документах. Однак надалі підозрюваний реалізовував продукцію поза офіційним обліком, умисно ухиляючись від сплати податку на додану вартість.

Збитки, завдані бюджету, у розмірі понад 73 млн грн, підтверджені висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8890

