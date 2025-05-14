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«Підозрювані адвокати — не єдині, хто качав інформацію з реєстрів»

«Підозрювані адвокати — не єдині, хто качав інформацію з реєстрів»

Витоки даних під час розслідування тієї чи іншої справи мають різні рівні, і людський фактор або ж технологічне втручання це два з них, але існує і третій, розповів в в інтерв’ю Інні Ведерніковій для ZN.UA «Підозрювані адвокати — не єдині, хто качав інформацію з реєстрів» директор НАБУ Семен Кривонос.

Першим Кривонос назвав людський чинник. Він може статись як і через випадкову неуважність чи порушення процедури в правоохоронному органі, так і через недобросовісну поведінку співробітників всередині органу.

«У великій інституції повністю виключити такі ризики неможливо, але ми системно працюємо над тим, щоб їх мінімізувати», — зазначив директор НАБУ, який вже вдруге стикається із історією витоків у бюро за час своєї каденції (першим був скандал із витоками у справі Юрія Голика, коли інформацію передали на Банкову).

Другим Кривонос вказав ризик витоку через залучення широкого кола учасників слідства.

«У досудових розслідуваннях беруть участь не лише детективи, а й експерти, Держфінмоніторинг, держаудитори, банки та інші органи, куди ми надсилаємо запити. Ніхто не може гарантувати, що на якомусь етапі дані не витечуть», — констатував він.

Третім чинником директор НАБУ назвав технологічне втручання, чим власне і було втручання в Єдиний реєстр судових рішень адвокатської компанії Дмитра Борзих, і як з’ясувалось, є аж ніяк не винятком для правоохоронної системи.

Джерело: https://t.me/znua_live/201413

Новости портала «Весь Харьков»

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