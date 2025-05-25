Підпал будинку премʼєра Британії. Правоохоронці розслідують можливу причетність росії
Про це пише FT з посиланням на джерела.
У цій справі двом українцям і громадянину Румунії — Петру Починку, Роману Лавриновичу та Станіславу Карпюку — висунули звинувачення у змові з метою підпалу.
Британські чиновники розслідують, чи могли російські діячі завербувати трьох звинувачених у підпалі. Зараз обговорюють, як найкраще діяти, якщо це підтвердиться.
Розслідуванням займається підрозділ з боротьби з тероризмом, але трьох підозрюваних поки що звинувачують у звичайних кримінальних злочинах, а не в злочинах проти безпеки країни. Один урядовець попередив, що існує кілька версій подій, які ще перевіряють, жодну з них не відкидають.
Слідство вважає їх причетними до низки підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Джерело: https://t.me/babel/68583