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Пенсіонерка отримала вирок за участь в шахрайській схемі з "єВідновленням"

Пенсіонерка отримала вирок за участь в шахрайській схемі з єВідновленням

У Харківській області викрили жінку, яка була причетна до шахрайства в державній програмі "єВідновлення".

Про це виданню "Думка" стало відомо з вироку Дзержинського районного суду Харкова.

Згідно з вироком, у період дії воєнного стану, наприкінці 2023 та на початку 2024 років, група осіб, включаючи обвинувачену, розробила план зі шахрайського отримання компенсації. Він передбачав виготовлення низки підроблених документів: від свідоцтва про право власності та технічного паспорта на неіснуючий будинок до фіктивних актів обстеження про його руйнування внаслідок бойових дій. Також вони створили фейкові фотозображення, щоб подати заяву через застосунок "Дія" на отримання житлового сертифіката.

Кожен учасник схеми мав чітко визначену роль: організатори координували процес, визначали об'єкт махінації та організовували виготовлення документів. Обвинувачена, будучи колишньою старостою Вірнопільського округу, відповідала за виготовлення підроблених свідоцтв та актів обстеження, вносячи туди недостовірні відомості. Ці сфальсифіковані документи та дані були ключовими для незаконного отримання державних коштів.

Спочатку жінці призначили п'ять років в'язниці без конфіскації майна. А згодом вирок замінили на іспитовий термін в три роки, якщо вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає обов'язки. Тепер вона має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження.

Джерело: dumka.media

Новости портала «Весь Харьков»

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