Сегодня 09:31
Подвійний теракт у Бучі - вже класичний приклад підступної тактики кремля

Подвійний теракт у Бучі - вже класичний приклад підступної тактики кремля

23 березня поліція та СБУ затримали 21-річного чоловіка, підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі. За даними слідства, підозрюваний діяв під керівництвом спецслужб рф. Підозрюваний стверджує, що вербувальники шантажували його і погрожували вбити матір

▶️ росія продовжує використовувати терористичні методи, вербуючи українську молодь через соцмережі та ігрові платформи для диверсій у тилових містах.

▶️ Почерк кремля видає тактика подвійного удару і цілеспрямовані атаки на співробітників поліції: повторний вибух пролунав після прибуття правоохоронців на місце події.

▶️ Головною метою теракту в Бучі є дестабілізація, хаос, залякування людей та послаблення української стійкості.

▶️ росіяни мають відчувати наслідки за війну, яку розв’язали; жоден їх злочин не повинен лишитися безкарним.

Джерело: https://t.me/spravdi/53998

