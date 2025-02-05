Поліція Харківщини спростувала фейк про причетність правоохоронця до вбивства у Краснопавлівці

Інформація щодо причетності поліцейського до вбивства хлопця у селищі Краснопавлівка не відповідає дійсності.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Допис із неперевіреною інформацією правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У публікації йдеться, що 31 січня близько 8:00 біля магазину в селищі Краснопавлівка Лозівського району поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагались насильно мобілізувати молодого хлопця та нанесли йому тілесні ушкодження. Після чого посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

В ході перевірки встановлено, що поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП.

Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП.

Поліція закликає громадян отримувати інформацію з офіційних джерел та не довіряти неперевіреним повідомленням.

Агентство Телевидения Новости