Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:12
Просмотров: 151

Поліція на Харківщині затримала двох чоловіків, які збували наркотики

Поліція на Харківщині затримала двох чоловіків, які збували наркотики

На Харківщині поліцейські викрили двох чоловіків у збуті наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Оперативники Ізюмського РУП встановили, що 43 та 37-річні мешканці Ізюма займалися збутом наркотичних засобів.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили велику кількість наркотичних засобів «канабіс» у подрібненому та неподрібненому вигляді, 52 нарковмісні рослини, пристрої для куріння, мобільний телефон.

Вилучені речові докази направлені на експертизу, розповіли у поліції.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі  за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 