Поліція на Харківщині затримала двох чоловіків, які збували наркотики

На Харківщині поліцейські викрили двох чоловіків у збуті наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Оперативники Ізюмського РУП встановили, що 43 та 37-річні мешканці Ізюма займалися збутом наркотичних засобів.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили велику кількість наркотичних засобів «канабіс» у подрібненому та неподрібненому вигляді, 52 нарковмісні рослини, пристрої для куріння, мобільний телефон.

Вилучені речові докази направлені на експертизу, розповіли у поліції.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости