Поліція на Харківщині затримала двох чоловіків, які збували наркотики
На Харківщині поліцейські викрили двох чоловіків у збуті наркотиків.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Оперативники Ізюмського РУП встановили, що 43 та 37-річні мешканці Ізюма займалися збутом наркотичних засобів.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили велику кількість наркотичних засобів «канабіс» у подрібненому та неподрібненому вигляді, 52 нарковмісні рослини, пристрої для куріння, мобільний телефон.
Вилучені речові докази направлені на експертизу, розповіли у поліції.
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.