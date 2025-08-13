Кримінал
Поліція відкрила справу проти 23-річної секретарки київського суду, яка позувала з нацистським прапором

Поліція розпочала кримінальне провадження проти 23-річної киянки, яка виклала у соцмережі фото з нацистською символікою. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Поліція Києва.

За даними Telegraf, мова йде про Анастасію Мирзак, яка працює секретарем судового засідання Святошинського суду.

Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Також правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Триває досудове розслідування.

