Поліція встановлює потерпілих від дій працівниці моргу, яка привласнювала речі загиблих військових на Харківщини

У квітні 2025 року правоохоронці викрили працівницю одного з моргів Чугуївського району у викраденні золотих прикрас з тіл загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Використовуючи своє службове становище, жінка привласнювала особисті речі захисників України.

Зловмисниця була затримана. Їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих від протиправних дій підозрюваної.

«Якщо ви втратили близьку людину та маєте підстави вважати, що зникли її особисті речі або ювелірні прикраси, просимо невідкладно звернутися до відділу кримінальної поліції Куп’янського районного відділу поліції за номер 099 036 54 52, або до чергової частини Куп’янського РВП – 050 401 52 82», – наголошують у поліції.

