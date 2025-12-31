Кримінал
Понад 185 млн грн збитків одному з найбільших енергетичних підприємств країни

Суд затвердив угоду про визнання винуватості

30 грудня 2025 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та керівником приватної компанії.

Йдеться про зловживання, внаслідок яких одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі України — «Центренерго», було завдано понад 185 млн грн збитків.

Відповідно до умов затвердженої угоди, суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 КК України. Йому призначене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати посади на державних та комунальних підприємствах строком 3 роки, а також штрафом.

Разом з тим, обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

У межах угоди забезпечено реальне відшкодування завданої шкоди. Зокрема, засуджений:

- зобов’язався відшкодувати понад 36 млн грн;

- відмовився від вимог за борговими зобов’язаннями перед ПАТ «Центренерго» на майже 149 млн грн;

- відмовився від виконання судового рішення про стягнення 112 млн грн пені;

- перерахує 2 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3552

Новости портала «Весь Харьков»

Архив новостей

