Понад 25 млн грн незаконних виплат «бойових»: прокуратура викрила факти зловживання бюджетними коштами

Правоохоронці викрили факти безпідставних нарахувань понад 25 млн грн незаконні виплати «бойових» тим, хто не перебував на передовій.

Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони продовжують системно викривати зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям», – зазначив Кравченко.

За останню добу:— у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам.— 7 фігурантів затримано.Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи.

Приклади:– Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: колишній командир військового формування не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі».– Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: викрито організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн.Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань із бюджетними коштами.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

