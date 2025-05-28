Пообіцяв водійське посвідчення «під ключ» – харківʼянину повідомили про підозру

У Харкові 48-річного чоловіка підозрюють у торгівлі впливом — за 8000 гривень він обіцяв вплинути на посадовців сервісного центру МВС. Жінка, якій обіцяв «допомогу», справді отримала посвідчення водія — тепер справою займається слідство.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2025 року харків’янин пообіцяв жінці «допомогти» безперешкодно скласти практичний іспит для отримання права керування транспортними засобами категорії «С».

Чоловік запропонував «повний пакет послуг»: за 7500 гривень – фіктивне навчання в автошколі без проходження навчального процесу для подальшого допуску до практичного іспиту, а за 8000 гривень – вплив на посадовців сервісного центру МВС. Як запевняв ділок, у нього були відповідні «зв’язки».

7 травня у Харкові фігурант отримав 8000 грн для подальшого забезпечення успішного складання практичного іспиту.

23 травня жінка дійсно отримала посвідчення водія.

Правоохоронці викрили ділка. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 48-річному громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлюються всі деталі «схеми».

Агентство Телевидения Новости