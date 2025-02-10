Поп та психотерапевт – агенти фсб: СБУ затримала у Харкові шпигунів
Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів фсб. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії УПЦ (МП), які шпигували у прифронтовому місті.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Встановлено, що зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.
Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.
Щоб отримати розвіддані, лікар «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.
До співпраці з фсб він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП).
За матеріалами справи, клірик завуальовано випитував «потрібну» інформацію у парафіян.
Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору.
Для комунікації з фсб агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.
Утім, такі заходи конспірації їм не допомогли. Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання.
За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі «сплячого агента» фсб.
Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно «активувала» його для здійснення підривної діяльності у Харкові.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з фсб.
Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.