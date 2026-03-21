Порушення правил торгівлі алкоголем виявили у магазині на Харківщині

На Берестинщині поліцейські припинили порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

З незаконного обігу правоохоронці вилучили 243 літри пива та 81 літр слабоалкогольних напоїв, що загалом становить 324 літри алкогольної продукції на суму понад 23 тисячі гривень.

Подія сталася в одному з магазинів у селі Березівка Берестинського району.

Під час перевірки поліцейські офіцери громади спільно з працівниками ювенальної превенції встановили порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями.

Реалізація алкогольних напоїв здійснювалася без наявності відповідної ліцензії. Крім того, зафіксовано порушення порядку провадження господарської діяльності.

За вказаними фактами поліцейські офіцери громади склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 та ч. 1 ст. 164 господарського Кодексу України про адміністративні правопорушення.

