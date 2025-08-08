Посадовці лісництва на Харківщині допомагали нищити ліс: зрубали дерев майже на 12 млн гривень

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру двом посадовцям Дергачівського лісництва Державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» та двом цивільним особам, які знищили дерев на суму майже 12 млн гривень.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

«Для вирубки обиралися ділянки, розташовані подалі від людських очей. У визначені місця приїжджали цивільні особи, які спилювали дерева. Надалі деревину завантажували на транспорт і вивозили на приховані склади, а посадовці лісництва контролювали весь процес», – розповіли в ДБР.

Встановлено, що у 2024 рік таким чином було зрубано 1077 дерев, що завдало збитків на 12 млн гривень.

Крадену деревину реалізовували місцевим жителям орієнтовно по 2 тис. гривень за кубометр. Отримані кошти розподілялися між учасниками схеми.

У результаті двом цивільним повідомлено про підозру в незаконній порубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Посадовцям державного підприємства додатково повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків.

