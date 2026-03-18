Посадовицю ЦНАП на Харківщині підозрюють у незаконній передачі 270 га землі

На Харківщині посадовицю підозрюють у незаконній передачі в суборенду понад 270 гектарів сільськогосподарських земель. Співробітниця ЦНАП внесла зміни до держреєстру без належних підстав і повноважень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного захоплення сільськогосподарських угідь, до якої причетна посадовиця Управління «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП) однієї з міських рад Богодухівського району Харківської області.

Слідство встановило, що приватне агропідприємство мало законне право оренди на 60 земельних ділянок загальною площею понад 270 гектарів, розташованих на території Шевченківської селищної ради Куп’янського району.

Проте у травні 2025 року до завідувачки сектору державної реєстрації ЦНАПу звернулася жінка з проханням посприяти у швидкому оформленні прав на ці землі.

Вона приносила готові договори суборенди та просила зареєструвати на їхній основі десятки ділянок у користування двом іншим фермерським господарствам. При цьому не мала жодних офіційних повноважень представляти інтереси агрофірм.

Реєстраторка, ігноруючи вимоги закону, не стала перевіряти особу заявниці та наявність дозволів від справжніх власників підприємств. Натомість вона без присутності реальних керівників фірм внесла зміни до Держреєстру речових прав: до двох фермерських господарств перейшло право суборенди на 60 земельних ділянок загальною площею понад 270 гектарів.

Посадовицю не зупинило навіть те, що на частину земель суборенда була заборонена законом. Одне з таких протиправних рішень було офіційно анульовано Мін’юстом у лютому 2026 року. Після цього службовиці на місяць заблокували доступ до реєстру.

У результаті махінацій реєстраторки приватне агропідприємство фактично втратило право користування ділянками.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Прокурор у суді клопотатиме про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

