Працював на окупантів за 40 тис. рублів: експравоохоронець з Куп’янська отримав 12 років

Експравоохоронця з Харківщини засудили до 12 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною адміністрацією рф під час захоплення Куп’янська. Апеляційний суд залишив вирок без змін, відхиливши скаргу засудженого.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2022 року, під час захоплення збройними силами рф міста Куп’янськ, діючий співробітник Управління поліції охорони пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Він добровільно подав необхідні документи та був призначений на посаду «и. о. полицейского взвода патрульной службы» у незаконно створеному «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Для «закріплення статусу» колаборанту видали службове посвідчення. Він чергував на підконтрольних рф блокпостах, забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі окупаційної поліції. За роботу колаборант щомісяця отримував заробітну плату у розмірі 40 тис. російських рублів.

Після деокупації міста Збройними Силами України правоохоронці викрили чоловіка. З української посади його було звільнено.

Чоловіка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 10 років.

Засуджений подав апеляційну скаргу, у якій просив повне скасування вироку та винесення виправдувального рішення або призначення нового розгляду по справі.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні – вирок суду першої інстанції залишено без змін.

