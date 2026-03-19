Правоохоронці припинили три спроби незаконного переправлення осіб через кордон

Чотирьох осіб, які намагалися переправити через кордон чоловіків призовного віку, викрили офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками Нацполіції, СБУ та прокуратури.

У результаті проведених заходів викрито та ліквідовано три канали незаконного переправлення осіб на українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

Двох жителів Закарпаття, фігурантів кримінального провадження, відкритого за ст.332 ККУ, оперативники загону спільно зі співробітниками ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури затримали в місті Мукачево. Ділки пообіцяли своєму клієнту сприяти у безперешкодному перетині кордону з України в Угорщину поза встановленими пунктами пропуску, призначивши вартість «послуги» 11 тис. доларів США.

Ще одну спробу переправити в Угорщину чоловіка призовного віку викрила спільна міжвідомча група у складі співробітників головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, слідчих ВП №1 Берегівського РВП ГУНП та співробітників Хустського МРВ СБУ, за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР». В рамках відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ провадження правоохоронці затримали жительку Івано-Франківської області, яка за 10 тисяч доларів США здійснювала доставку на Закарпаття одного клієнта. За задумом організаторів незаконного трансферу, порушник повинен був перетинати кордон на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Вилок».

Крім того, прикордонники спільно з працівниками поліції ліквідували канал переправлення осіб призовного віку з України в Румунію.

Зокрема на околиці села Великий Бичків співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно зі співробітниками сектору кримінальної поліції та слідчого відділу Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури та силової підтримки військовослужбовців відділення інспекторів прикордонної служби «Солотвино» і спецпідрозділу «ДОЗОР» зупинили авто, яким житель Закарпаття віз до кордону одного клієнта. Свої послуги закарпатець оцінив у 9 тисяч доларів США.

Усіх, причетних до переправлення осіб, затримано в порядку ст.208 та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ.

Наразі слідчі дії у справах тривають.

У разі доведення вини учасників злочинних угруповань, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Джерело: dpsu.gov.ua

