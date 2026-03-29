Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон (ВІДЕО)

Двом жителям Чернівецької області та одному жителю Львівщини повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За попередньою змовою ділки збиралися переправити через державний кордон двох чоловіків призовного віку, яких підшукали за допомогою спільних знайомих. Кожен із членів угруповання виконував свою функцію.

Так, буковинці повинні були доставити «клієнтів» з Тернополя на Закарпаття, де у подальшому передати їх львів’янину, котрий, у свою чергу, зобов’язався транспортувати потенційних порушників безпосередньо до лінії державного кордону.

На територію Закарпатської області буковинці з «клієнтами» потрапили в обхід контрольного поста. Пройти решту контрольних постів, зловмисники планували за підробленими документи.

Свої послуги ділки оцінили у 10800 доларів США. Обумовлену суму клієнти віддали жителю Львівщини. Правоохоронці задокументували факт отримання цих коштів.

Усіх трьох переправників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Заходи з викриття в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України проводили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками слідчого відділу Мукачівського РУП ГУНП та Мукачівського РВ УСБУ в Закарпатській області, за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби «Лужанка».

Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура.

Джерело: dpsu.gov.ua

