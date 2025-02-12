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Правоохоронці викрили зрадників колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія

Правоохоронці викрили зрадників колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія

Правоохоронці викрили колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія, які після окупації Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету росії.

Щоб вести бізнес після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами рф та займаються вирощування та продажем сільгосппродукції.

Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету рф, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм - субсидії від "міністєрства фінансов "лнр" та "міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія "лнр".

При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет росії

Правоохоронці викрили зрадників колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія

Правоохоронці викрили зрадників колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57337

Новости портала «Весь Харьков»

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