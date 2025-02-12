Правоохоронці викрили зрадників колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія

Правоохоронці викрили колишнього нардепа Миколу Гапочку та його сина Андрія, які після окупації Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету росії.

Щоб вести бізнес після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами рф та займаються вирощування та продажем сільгосппродукції.

Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету рф, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм - субсидії від "міністєрства фінансов "лнр" та "міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія "лнр".

При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет росії

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57337

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