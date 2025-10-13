Прикордонники Житомирського загону зупинили спробу незаконного перетинання кордону (ВІДЕО)

Завдяки злагодженим діям військовослужбовців 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців було викрито групу чоловіків, які планували нелегально потрапити до країн Європейського Союзу.

Оперативна інформація, отримана від співробітників головного оперативно-розшукового відділу, дала змогу вчасно виявити та затримати правопорушників. Ними виявилися троє мешканців Харкова та один із Миколаївської області. Чоловіки різних років народження, з 1984 по 1992, намагалися покинути територію країни незаконним способом, мотивуючи свій вчинок бажанням «знайти краще життя».

Втім такі спроби лише створюють ризики для власної безпеки та підривають довіру до державних інституцій у складний для країни час.

Наразі квартет порушників відповідатиме в суді за спробу незаконного перетинання кордону. За даним фактом проінформовано відповідні правоохоронні органи. Встановлюється коло осіб, причетних до виявленого правопорушення.

Прикордонники продовжують щодня стояти на охороні державного кордону, не допускаючи його порушень та забезпечуючи спокій та безпеку українців.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»