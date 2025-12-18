Кримінал
Прикордонники ліквідували схему незаконного перетину державного кордону на Одещині

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили двох чоловіків - 35-річного жителя Одеси та 53-річного жителя Вінниці, які налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб поза пунктами пропуску.

Встановлено, що зловмисники, діючи узгоджено та у змові з невстановленою особою, підшукали чоловіка мобілізаційного віку, який мав намір незаконно залишити територію України.

За схемою 35-річний фігурант забирав чоловіка в Одесі та доправляв до Вінниці, де спільник розміщував його в готелі, а зранку віз до прикордонного населеного пункту у напрямку Молдови для подальшого незаконного перетину кордону пішки.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців, злочинний план було зірвано: одного фігуранта затримали в Одесі, іншого – у прикордонному районі.

За свої «послуги» ділки вимагали 4 тисячі доларів США, які мали сплачуватися частинами: 300 доларів - за перевезення до Вінниці, 500 доларів - за доставку до прикордоння, решта коштів - шляхом переказу на криптогаманець.

Фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Заходи проводилися під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Джерело: dpsu.gov.ua

