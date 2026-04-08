Прикордонники ОКПП «Київ» викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Прикордонники ОКПП «Київ» у складі міжвідомчої групи викрили та припинили діяльність схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон.

За даними слідства, організована група налагодила механізм виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану. Для цього використовували прикриття через систему «Шлях». Задокументовано 26 осіб, які скористались цією схемою.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків у Київській та Черкаській областях – за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах.

У результаті вилучено понад 18 тисяч доларів США та 58 тисяч гривень, печатки фіктивних ФОПів, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Трьом особам вже повідомлено про підозру. Ще шістьох фігурантів викликано на допит.

Встановлюється повне коло причетних. Робота триває.

Джерело: dpsu.gov.ua

