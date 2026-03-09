Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 71

Прикордонники виявили сигарети, приховані під сидінням автобуса (ВІДЕО)

Прикордонники виявили сигарети, приховані під сидінням автобуса (ВІДЕО)

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили схованку з тютюновими виробами в автобусі, який прямував на виїзд з України.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники звернули увагу на підозрілу конструкцію під пасажирським сидінням у салоні. За допомогою ручного відеоскопа військовослужбовці виявили спеціально облаштований тайник.

У схованці знаходилися тютюнові вироби, обмотані стрейч-плівкою та приховані від контролю. Загалом із тайника дістали 250 пачок цигарок різних торгових марок.

За словами водія автобуса, він погодився перевезти цигарки до Німеччини на прохання свого знайомого.

Стосовно порушника складено відповідні адміністративні матеріали.

Заходи проводилися у взаємодії з працівниками митниці.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США та ЄС шукають 30 мільярдів євро для покриття фінансового дефіциту України
Сегодня 11:05    108
Країнам ЄС треба обговорити реалістичні терміни для вступу України - премʼєр Нідерландів
Сегодня 10:52    67
Війна з Україною вбила виробництво танків у росії: з чим зіткнулися окупаційні війська і чого очікувати
Сегодня 10:42    115
Окупанти визнали повну відмову від трамваїв у Луганську
Сегодня 10:05    109
У ВМС розповіли, скільки російських ракетоносіїв ще залишається у Чорному морі
Сегодня 09:44    102
“Вы если щас не выйдите на связь, вам п..да с..ка, поняли?” - перехоплення ГУР
Сегодня 09:33    135
Український експорт яблук впав на третину: які причини
Сегодня 09:25    78
Кіберполіція викрила схему привласнення мільйона гривень у родини військовослужбовця
Сегодня 09:05    106
Міністр Поллард показав британсько-український завод в Україні і втрапив у скандал
Сегодня 08:55    136
В окупованому Донецьку вибухнув склад з російськими БПЛА
Сегодня 08:32    76
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 