Прикордонники викрили «благодійника»-переправника (ВІДЕО)

У ході реалізації оперативної інформації офіцерів Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, на околиці населеного пункту Широке прикордонники зупинили автомобіль BMW іноземної реєстрації.

Крім водія – жителя Закарпаття, у салоні перебував ще один пасажир – мешканець Дніпропетровської області.

Як з’ясувалося, під виглядом представника благодійної організації закарпатець намагався переправити свого пасажира за кордон. Вартість «сервісу» становила 11 000 доларів США: половину суми дніпрянин сплатив одразу, решту – після успішного перетину кордону.

Відомості про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон), внесено до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження.

На самого правопорушника-пасажира оформлено документи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Заходи з викриття правопорушників здійснювала спільна міжвідомча група у складі оперативників відділу «Дякове» та наряду відділу «Вилок» Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з поліцією Закарпатської області.

Джерело: youtube.com

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