Прикордонники викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів (ВІДЕО)

Житель Львівщини разом зі спільниками організував протиправний бізнес, що включав ввезення та виготовлення підробленої продукції. Зокрема, у місті Буськ функціонували два підпільні швейні цехи, де нелегально виготовляли одяг під виглядом брендів класу люкс із використанням торгівельних знаків відомих компаній. До роботи залучали місцевих мешканців.

Реалізацію контрафактного товару здійснювали через магазини у Львові та Буську, а також за допомогою месенджерів і соціальних мереж. Окрім одягу, фігуранти продавали підроблені під марку Apple аксесуари, навушники та годинники.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 229 ККУ, правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у цехах, торгових точках та транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено значну кількість контрафактної продукції торгівельних марок Apple, Stone Island, Moncler, етикетки, бирки, тканину, швейне обладнання, фурнітуру, а також понад один мільйон гривень готівкою.

Попередня вартість вилученого майна та товару становить близько 14 мільйонів гривень.

Масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів викрили оперативні співробітники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу у взаємодії з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

