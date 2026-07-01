Прикордонники завадили зухвалим планам порушників держрубежу

Одразу шістьох осіб затримали прикордонники Подільського загону на маршруті до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Оперативники встановили, що організацією незаконної подорожі займався адміністратор телеграм-каналу. Він дистанційно координував дії групи та запропонував одному з учасників сісти за кермо автомобіля, яким усі мали дістатися прикордоння. За таку «послугу» кожен із чоловіків мав сплатити по 10 тисяч доларів США.

За вказівкою організатора всі учасники заздалегідь прибули до Умані, де на них уже чекав автомобіль. Звідти вони вирушили у напрямку державного кордону, щоб незаконно потрапити до Молдови.

Втім, реалізувати задумане їм не вдалося – усіх порушників затримали прикордонники.

Стосовно шістьох жителів Київської, Черкаської та Хмельницької областей складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Джерело: dpsu.gov.ua

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