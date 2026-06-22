Привласнив майна на майже 15 млн гривень: підприємцю на Харківщині вручили підозру

Директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, вирішив нажитися на майні громади у розпал повномасштабного вторгнення рф та під приводом порятунку від ворожих атак привласнив спецтехніку собі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю, очолюване чиновником, уклало із комунальним підприємством (КП) договір на реконструкцію очисних споруд у місті Валки.

На виконання умов угоди фірмі перерахували понад 14,5 млн гривень, за які підрядник придбав та передав замовнику спеціалізоване дороговартісне обладнання — занурювальні біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати. Усе це майно зберігалося на території комунального підприємства у Валках.

Після початку повномасштабного вторгнення рф директор фірми вирішив скористатися воєнним станом і привласнити техніку. Під приводом загрози обстрілів він запропонував керівництву КП безкоштовну допомогу у вивезенні обладнання до західної частини України.

Сторони уклали договір відповідального зберігання, за яким очільник підприємства мав перевезти майно до Чернівецької області. Однак замість цього він зберігав техніку на території домоволодіння своєї тещі у Богодухівському районі, де здійснює господарську діяльність.

Коли на початку 2024 року замовник висунув вимогу повернути обладнання, чиновник повідомив, що майно нібито було знищено внаслідок збройної агресії рф.

Таким чином комунальному підприємству завдано шкоди на суму понад 14,5 млн гривень.

Керівник Харківської обласної прокуратури погодив підприємцю підозру за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости