Прокурори Херсонської області продовжують документування злочинів проти нацбезпеки.

У червні 2026 року повідомлено про підозру 29 особам, які співпрацювали з державою-агресором: коригували вогонь, працювали в окупаційних органах влади, псевдосудовій та пенітенціарній системах, займалися пропагандою, впливали на молодь та впроваджували освітні стандарти рф.

Серед них підозрюваних - підсанкційний сенатор держдуми рф, який вів пропаганду та виправдовував агресію, а також четверо жителів Херсонщини, що поширювали проросійський контент у соцмережах.

Окремо викрито організатора так званого «руху перших», який залучав молодь до пропагандистської діяльності, та місцевого жителя, який передавав ворогу дані про ЗСУ.

Ще 12 осіб обійняли посади в окупаційних адміністраціях, фактично забезпечуючи роботу незаконного режиму. П’ятьом інкриміновано участь в організації псевдореферендуму - з агітацією та примусом під дулом російських автоматів.

Також повідомлено про підозру «судді» незаконного «Херсонського обласного суду», учаснику окупаційної пенітенціарної системи, бойовику незаконного формування та особі, яка воює проти України у складі армії рф.

Окремо підозру отримали: керівник окупаційного закладу освіти, який впроваджував російські програми, та підприємець, що виконував підряди для незаконних правоохоронних органів, зокрема ремонтував так звану «прокуратуру».

Дії кваліфіковано за ст. 111, 111-1, 111-2, 114-2, 436-2 КК України.

Відповідальність за злочини проти основ нацбезпеки України - неминуча, скільки б часу не знадобилося для встановлення справедливості.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/38390

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