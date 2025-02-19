Прокурори в апеляції відстояли вирок доценту вишу, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Харківської обласної прокуратури та залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 50-річного чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше прокурори довели, що доцент одного з харківських університетів через месенджер «Телеграм» отримав пропозицію від громадянина рф щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України.

Погодившись на це, викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Також він передав дані про місце розташування складів з міжнародною гуманітарною допомогою для цивільного населення в обласному центрі.

Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку зс рф.

На завдання представника рф зрадник також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу.

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його квартирі було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з представником держави-агресорки.

На вирок фігурант очікував, перебуваючи під вартою.

У судовому засіданні він визнав свою вину повністю. Чоловік не приховував, що вчиняв злочин з ідеологічних міркувань. Також пояснив, що з куратором, якому надавав інформацію, знайомий давно: разом вчились та ходили на тренування. Після 2014 року підтримували дружні стосунки та спілкувались на вільні теми.

Сторона захисту не погодилась з вироком Холодногірського районного суду Харкова та оскаржила його в апеляційному порядку, аргументуючи це тим, що обвинувачений співпрацював зі слідством, та наполягаючи на більш м’якому покаранні — позбавленні волі на менший строк.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та залишив у силі вирок суду першої інстанції. Вирок набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости