путін каже, що в разі конфіскації активів рф "захищатиметься в судах", а Європі "доведеться віддавати те, що вкрала"
Керівник кремля володимир путін заявив, що конфіскація російський активів у Європі "підірве довіру до єврозони", а москва буде "захищатися в судах"
Про це він сказав на пресконференції "Підсумків року", цитує пропагандистське держагентство ТАСС.
"Конфіскація активів рф в Європі призведе до підриву довіри до єврозони, адже варто тільки почати", – сказав диктатор.
Він назвав можливу конфіскацію активів "грабунком", додавши, що Європі "рано чи пізно доведеться віддавати те, що вона вкраде з активів рф".
"росія в разі вилучення своїх активів буде захищатися в судах, в юрисдикції, що не залежить від політичних рішень", – заявив путін.
Джерело: espreso.tv