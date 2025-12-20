Кримінал
путін каже, що в разі конфіскації активів рф "захищатиметься в судах", а Європі "доведеться віддавати те, що вкрала"

Керівник кремля володимир путін заявив, що конфіскація російський активів у Європі "підірве довіру до єврозони", а москва буде "захищатися в судах"

Про це він сказав на пресконференції "Підсумків року", цитує пропагандистське держагентство ТАСС.

"Конфіскація активів рф в Європі призведе до підриву довіри до єврозони, адже варто тільки почати", – сказав диктатор.

Він назвав можливу конфіскацію активів "грабунком", додавши, що Європі "рано чи пізно доведеться віддавати те, що вона вкраде з активів рф".

"росія в разі вилучення своїх активів буде захищатися в судах, в юрисдикції, що не залежить від політичних рішень", – заявив путін.

Джерело: espreso.tv

